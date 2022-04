Axel Kruse und Christian Beeck sind am Meer, nicht gemeinsam, aber immerhin gleichzeitig. In einer Ostsee-Mallorca-Konferenz freuen sich die beiden zunächst mit Hansa Rostock (00:01), um dann in die Analyse zu steigen. Union hat mit dem Sieg gegen Köln das Saisonziel erreicht (06:53), Hertha in Leverkusen nichts geholt (14:27). Trotzdem hat Hertha im Abstiegskampf noch alles in der eigenen Hand (30:43), aber im Derby ist doch Union der Favorit (35:34). Und was sagt Axel zu seiner vielzitierten Skandalaussage zu Lars Windhorst? Das klare Statement dazu gibt es gleich zu Beginn bei 02:30.