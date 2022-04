Union ist Stadtmeister und bei Hertha liegen nicht nur ein paar Trikots am Boden. Christian Beeck, Axel Kruse und Dirk Walsdorff haben gemeinsam mit Jakob Rüger das Derby im Olympiastadion komplett übertragen. In dieser Episode hört Ihr die Highlights der Reportage (01:31) und die ausführliche Live-Analyse direkt nach Spielende (13:27), aber dazu gibt es nochmal frische Statements von Christian und Axel einerseits zur Gemütslage am Tag danach: Christian diagnostiziert die endgültige Wachablösung im Berliner Fußball (05:49) und Axel sucht mit hörbaren Schwierigkeiten den Funken Hoffnung.