Hertha hat es tatsächlich geschafft. Die Charlottenburger bleiben erstklassig und das Haupstadtderby bleibt on air. Ur-Unioner Christian Beeck gratuliert und gibt Ratschläge für die Zukunft, Hertha-Legende Axel Kruse blickt in die Glaskugel und spricht ausführlich über die Neuaufstellung an der Vereinsspitze und die Neubesetzung des Trainerpostens. Alles improvisiert, aber herzlich - in der Episode 110 des Podcasts, dessen Protagonisten Ihr weiter per Mail an hauptstadtderby@rbb-online.de erreicht.