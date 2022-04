Ausgerechnet am Montag nach dem perfekten Berliner Bundesliga-Wochenende verabschiedet sich Moderator Dirk Walsdorff in den Urlaub. So müssen Axel Kurse und Christian Beeck die Unioner DFB-Pokalniederlage allein aufarbeiten (03:52). Bei der Analyse vom Köpenicker Bundesliga-Sieg in Leipzig sind beide ganz begeistert (10:50). Herthas wichtigen Heimerfolg gegen Stuttgart hat Axel Kruse vor Erleichterung am Hals von Fredi Bobic gefeiert (22:45). Natürlich wird beim Thema in Charlottenburg diskutiert, dass die Hertha-Spieler nicht mit den Fans in der Kurve gefeiert haben (31:45). Der 1.FC Union hat hingegen eine neue Nummer 1 im Tor (42:40).



Christian und Axel freuen sich über Anregungen, Fragen und Kritik – alles an hauptstadtderby@rbb-online.de