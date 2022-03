Hertha am Nullpunkt, Union im Halbfinale (99)

Unmittelbar nach dem Abpfiff der Samstagsspiele schalten sich Axel, Christian und Dirk zusammen und kommen zum Ergebnis, dass Tayfun Korkut nach Herthas 1:4 gegen Frankfurt (Analyse ab 08:18) nicht mehr zu halten ist (19:12). Christian ärgert sich über die spielentscheidende Szene bei Unions unnötiger Niederlage in Wolfsburg (16:08), lässt sich aber nach dem Halbfinaleinzug im Pokalfinale die Fußball-Laune nicht wirklich verderben. Axel gibt Hertha nochmal die Taktik für das nächste Spiel vor (41:12) und Christian verspricht seinem Freund vor dessen Abflug in die USA, dass Union nächste Woche gegen Stuttgart gewinnt (46:05).

Die nächste Folge ist die 100., Axel wird sie aus Florida aufnehmen und Christian und Axel freuen sich über Glückwünsche und andere Kritik an hauptstadtderby@rbb-online.de