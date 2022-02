Moderator Dirk Walsdorff schaltet sich mit Christian Beeck und Axel Kruse besser spät als nie zur Analyse des 23. Spieltags zusammen. Unions dritte Niederlage in Folge und Herthas desaströser Abend gegen Leipzig geben einiges zu besprechen.

Moderator Dirk ist zurück aus Peking und schaltet sich mit Christian und Axel besser spät als nie zur Analyse des 23. Spieltags zusammen. Unions dritte Niederlage in Folge (02:56) und Herthas desaströser Abend gegen Leipzig (11:25) geben einiges zu besprechen. Union verliert mit Prömel den nächsten Führungsspieler (21:12), Hertha hat Stress mit Investor Windhorst (27:22) und vermeidet jede Trainerdiskussion (35:47) - auch hier gibt es genug Stoff für ausführliche spätabendliche Diskussionen. Die nächsten Spiele werden für beide Clubs genauso wichtig wie schwierig (45:30). Axel, Christian und Dirk freuen sich auch in dieser Woche über Eure Mails an hauptstadtderby@rbb-online.de