Christian und Axel müssen nach einem sportlich schweren Wochenende ohne Moderator Dirk auskommen. Aus Peking schickt er wenigstens eine aufmunternde Nachricht (00:10).

Hertha-Legende Axel Kruse darf erst einmal vom Super Bowl LVI erzählen (02:43), danach muss er jedoch auch über den Schock des Spieltages reden (06:05), Herthas Pleite bei Tabellenschlusslicht Fürth.

Die Trainerfrage wird nach den durchwachsenen Leistungen unter Tayfun Korkut diskutiert (09:23) und für Christian Beeck ist eine Gruppe schuld an der sportlichen Misere (15:58). Bei der Analyse der Union-Heimpleite gegen Dortmund stellen beide fest, Max Kruse fehlt doch mehr als bislang alle glauben (30:50). Natürlich spielt auch Kruses Auftritt im ZDF-Sportstudio eine Rolle (40:20). Beim Bundesliga-Thema der Woche haben Axel und Christian eine klare Haltung: Playoffs sind nicht die Lösung (49:10).

Über Eure Post an hauptstadtderby@rbb-online.de freuen sich Axel, Christian und Moderator Dirk, der nach dem kommenden Spieltag wieder in der Runde zurückerwartet wird.

