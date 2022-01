Endlich wieder in Top-Tonqualität sprechen ein europa-euphorischer Christian Beeck, Hertha-Legende Axel Kruse und Moderator Dirk Walsdorff über den jüngsten Tiefpunkt in der sportlichen Entwicklung der Hertha und die nicht enden wollende Siegesserie von Union.

Herthas Heimspiel gegen Bayern (06:06) ist der jüngste Tiefpunkt in einer sportlichen Entwicklung der Charlottenburger, die in zunehmender Abstiegsangst mündet. Derweil gewinnt Union immer weiter (14:44) und Christian Beeck gerät ins Schwärmen. Hertha hat wie so oft viele Probleme, vom Drohszenario vor dem Bayern-Spiel (24:33) zu diversen sportlichen Unzulänglichkeiten, die sich irgendwann nach dem 3:2 gegen Dortmund in ihrer Schwere entpuppten (30:00).

Ausführlich diskutieren Christian und Axel Herthas angeratene Spielweise beim enorm wichtigen nächsten Kick gegen Bochum (39:20). Die Ausgangslage für Union in Augsburg ist indes wieder einmal deutlich weniger kompliziert (48:25). Die nächste Episode kommt nach dem 21. Spieltag, bis dahin freuen sich Axel, Christian und Dirk über Post an hauptstadtderby@rbb-online.de Und die Anektdoten zum Thema Cooper-Tests hört Ihr fast ganz am Ende dieser Episode.