Union schlägt Hertha mit 3:2 und zieht ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Axel Kruse gratuliert Christian Beeck schon einmal zur Stadtmeisterschaft und während in Köpenick schon vom Finale geträumt wird, hofft man bei Hertha auf Besserung am Wochenende - ausgerechnet gegen die Bayern.

Die Aufzeichnung des Hauptstadtderbys erinnert an Herthas Auftritt im Pokal-Achtelfinale gegen Union. Es hakt an allen Ecken und Enden, am Ende muss sogar ein Wechsel des "Spielleiters" vorgenommen werden.

Hertha-Legende Axel Kruse gratuliert dem Ur-Unioner Christian Beeck nicht nur zum Einzug ins Pokalviertelfinale, sondern auch zur Stadtmeisterschaft.

Während in Köpenick langsam das Träumen vom Endspiel im Olympiastadion beginnt, hoffen sie bei Hertha auf Besserung im nächsten Bundesligaspiel, ausgerechnet gegen den FC Bayern.