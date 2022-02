Am Ende einer Woche, in der sich die Welt verändert hat, erlauben sich Axel Kruse und Christian Beeck trotz allem über Fußball zu reden. Hertha und Union bieten auf ihre jeweils eigenen Arten und Weisen Anlass zur Zerstreuung. Union kommt rechtzeitig vor dem Pokalspiel gegen St. Pauli in Form (05:12), Hertha hingegen bleibt nach dem Aufttritt in Freiburg wieder nur das ironierfreie Prädikat, absolut bemüht gewesen zu sein (13:40). So stehen die beiden Hauptstadtklubs erneut vor extrem unterschiedlichen Tagen: Union speku0liert auf den ganz großen Wurf im Pokal (25:05), Hertha bleibt nur die Hoffnung auf Besserung, zu der es aber immernoch den ein oder anderen Anlass gibt (32:48.)

Eure Mails an haupstadtderby@rbb-online.de kommen an und werden - wie in dieser Folge - auch gern mal laut vorgelesen.