Mit einer internationalen Zusammenschaltung aus Kroatien (Beeck), der Schweiz (Kruse) und einem gekaperten rbb-Studio (Walsdorff) beginnt die vierte Saison des Hauptstadtderby-Podcasts. Nach dem kurzen Blick auf die wenig ruhmreichen Auftritte in der ersten Pokalrunde widmen sich die Experten der Vorschau aufs Derby zum Bundesligastart. Das übertragen die drei am Samstag live aus dem Stadion an der Alten Försterei bei rbb24inforadio.de oder mit Kommentatoren-Bild im Sportschau YouTube-Kanal. Ihr könnt Axel, Christian und Dirk auch in der neuen Saison schreiben an hauptstadtderby@rbb-online.de