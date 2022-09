Union geht als Tabellenführer in die Länderspielpause (15:27) und feiert die Rückkehr von Timo Baumgartl (59:24). Hertha verliert wieder Punkte in der letzten Minute (03:54), kann sich aber trotzdem Hoffnung auf eine ertragreichere Zukunft machen (37:17). Eure Mails lesen und beantworten die drei Herren vom Haupstadtderby gern - schreibt an hauptstadtderby@rbb-online.de