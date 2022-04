Das sind tatsächlich frohe Ostern - mit 6 Punkten für die Berliner Bundesligisten. Die Folge 104 beginnt aber mit ein paar Gedanken an Joachim Streich (01:03). Die Analyse zu Unions Heimsieg gegen Frankfurt macht Freude (06:50) und ausnahmesweise die zu Hertha auch (13:10). Das Thema in Köpenick ist natürlich das Pokal-Halbfinale in Leipzig (21:10), in dem Axel Kruse tatsächlich nicht für Union sein kann (28:18). In Charlottenburg gibt es einen Hauch neuer Hoffnung auf den Klassenerhalt (30:23), bei Union schwindet die Hoffnung, dass der beste Stürmer bleibt (33:17). Zum Schluss die Vorschau auf das, was kommt (40:30) und ein Einstimmungs-Hinweis fürs Pokalhalbfinale.