In Italien hat das Rechtsbündnis rund um Giorgia Meloni von der Partei Fratelli d'Italia die Parlamentswahl gewonnen. Wer in Italien hat ihr den Wahlsieg beschert? Welches Italien ist das? Wir sprechen mit Nino Galetti, er leitet das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Italien, mit Sitz in Rom.