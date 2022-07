In der Schweiz geht es ab Montag um den Wiederaufbau des zerstörten Landes. Ziel ist eine Art Marshallplan. Die Newsjunkies Konrad Spremberg und Jörg Poppendieck fragen sich, was der ursprüngliche Marshallplan eigentlich war und was so eine Wiederaufbaustrategie für die Ukraine bedeuten könnte.