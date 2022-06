Indien legt derzeit einen Spagat hin. Es kauft viel Öl aus Russland und verurteilt gemeinsam mit den anderen Brics-Staaten die Sanktionen. Gleichzeitig will es sich Indien mit dem Westen nicht verscherzen und ist als Gast beim G7 Gipfel dabei. Welche Rolle will und kann Indien in den aktuellen Konflikten spielen?