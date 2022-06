Dauergefahr Waldbrand: Was wir tun können

400 Hektar Waldfläche haben in Brandenburg am Wochenende gebrannt. Mehrere hundert Menschen mussten evakuiert werden. Brandenburg ist immer wieder von Waldbränden betroffen. Woran das liegt und was dagegen getan wird, damit beschäftigen sich die Newsjunkies Jörg Poppendieck und Lisa Splanemann.