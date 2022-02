EuGH-Urteil: Was droht Polen & Ungarn?

Es geht um Milliarden Euro: Wer sich in der EU nicht an Rechtsstaatsprinzipien hält, kann wirksamer bestraft werden. Der Europäische Gerichtshof hat grünes Licht für den EU-Rechtsstaatsmechanismus gegeben. Vor allem Polen und Ungarn könnten viel Geld verlieren, sorgen sie nicht für eine unabhängige Justiz. Leonie Schwarzer und Konrad Spremberg erklären den Mechanismus und zeigen, warum die EU ihre Prinzipien bisher so schlecht durchsetzen konnte.