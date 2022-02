Russlands Präsident Wladimir Putin spricht von Frieden, doch in einer Ansprache an die russische Bevölkerung hat er am Montag gezeigt, worum es ihm wirklich geht: Er erkennt die Staatlichkeit der Ukraine nicht an. Lisa Splanemann und Ann Kristin Schenten analysieren gemeinsam mit dem Historiker Jan C. Behrends, was Putin will.