Missbrauch in der Kirche: Reicht ein Sorry?

Der ehemalige Papst Benedikt XVI. hat sich entschuldigt, und damit eher für Ärger als für Freude gesorgt. Was steht in seinem Brief – und was im langen Missbrauchs-Gutachten über seine Verantwortung? Franziska Hoppen und Konrad Spremberg zeigen, warum die Entschuldigung vielen nicht reicht.