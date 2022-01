Kein Zufall, dass Deutschland und Israel gerade heute eine UN-Resolution gegen Holocaustleugnung einbringen: Vor genau 80 Jahren wurde auf der Wannseekonferenz der Massenmord an Jüdinnen und Juden organisiert. Was stand damals im Protokoll der Nazi-Elite? Und was lernen wir daraus? Von Leonie Schwarzer und Konrad Spremberg