Documenta: Wie kann Antisemitismus in Zukunft verhindert werden?

Was sich für die nächste Documenta in fünf Jahren ändern muss, fragen sich viele nach dieser Ausgabe der internationalen Kunstschau, an der sich ein Antisemitismus-Skandal entzündet hatte. Die Politik fordert Kontrolle, Experten mehr klare Strukturen, Abläufe und Verantwortlichkeiten. Von Jens Wellhöner