Die Tupolew-Katastrophe in Schönefeld 1986

Vor 35 Jahren, am 12. Dezember 1986, ereignet sich eine der größten Flugzeugkatastrophen in der DDR. Beim Landeanflug auf den Flughafen Schönefeld stürzt eine sowjetische Aeroflot-Maschine vom Typ Tupolew 134 A ab. Thomas Rautenberg erinnert an die Katastrophe: