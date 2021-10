dpa-Zentralbild Bild: dpa-Zentralbild

Do 14.10.2021 | 09:25 | Reporter

- Seit 60 Jahren Nachbarn: Türken und Deutsche

Seit 60 Jahren ist das Leben in Neukölln auch von türkischen Bürgern gepräft. Wie empfinden Betroffene das Zusammenleben in einem Berliner Kiez, der sich in den Jahrzehnten stark verändert hat? Von Markus Streim