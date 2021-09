Alles anders? Zwei Tage nach der Bundestagswahl interessiert sich das Inforadio-Forum nicht nur für Wahlarithmetik. Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen skizzieren die notwendigen Erneuerungen in Gesellschaft und Wirtschaft. Im Willy-Brandt-Gespräch 2021 mit Harald Asel am 28. September 2021, ab 18 Uhr im Umweltforum, Pufendorfstraße 11, 10249 Berlin.

Unser Land befindet sich inmitten großer globaler Veränderungsprozesse. Wie kaum etwas zuvor hat die Corona-Pandemie unser Leben völlig umgekrempelt. Die Auswirkungen der Lockdowns auf Wirtschaft, Arbeit, Bildung, Mobilität, Konsum und Kultur waren und sind enorm. Zugleich zeigen sich auch bei uns mit bisher ungekannter Wucht die lebensgefährlichen Folgen des Klimawandels.

Angesichts dieser Umbrüche und Krisen sind die Rufe nach einer umfassenden und nachhaltigen Erneuerung des politischen und ökonomischen Handelns sowie des gesellschaftlichen Zusammenlebens noch lauter geworden.

Welche Veränderungen müssen jetzt angepackt werden und wer kann sie mit welchen Mitteln am besten verwirklichen?

Es diskutieren:

Prof. Jutta Allmendinger, Ph.D., Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, die einen einführenden Vortrag zum Thema hält,

Dr. Kajsa Borgnäs, Geschäftsführerin der Stiftung Arbeit und Umwelt der IGBCE,

Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft und

Carla Reemtsma, Aktivistin bei Fridays For Future Deutschland

Moderation: Harald Asel

