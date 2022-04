Zum dritten Mal finden die Berliner Religionsgespräche statt. Dieses Mal geht es um Homosexualität. Wie gehen die verschiedenen Religionen damit um? Unter welchem Druck stehen gläubige Schwule, Lesben, Transgender und Bisexuelle? Hat die LGBTQ-Bewegung Einfluss in Kirchen, Moscheen oder Synagogen? Darüber diskutiert Harald Asel am 26. April 2022, ab 18.00 Uhr - seien Sie live dabei .

Die Bibel und der Koran haben über die Jahrhunderte Normen und Tabus gesetzt, mit Verboten und Strafen Ängste geweckt, die heute dank gesellschaftlicher Umbrüche und neuer Gesetze schwächer, aber keinesfalls verschwunden sind. Gleichzeitig berufen sich Menschen für ihr Coming out auf diese uralten Texte. ComingOut, ActOut oder OutInChurch bringen religiöse Institutionen unter Zugzwang und geben den tabuisierten „anderen“ Lebensformen ein Gesicht. Aber nicht alles verhält sich so, wie es auf den ersten Blick scheint: In Israel dürfen Juden in queeren Partnerschaften Kinder adoptieren, in muslimischen Ländern kann Homosexualität eine Frage der Definition oder eben der Nicht-Definition sein: Sexuelle Beziehungen unter Frauen sind da häufig kein Thema.