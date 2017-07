Ende der Woche ist es genau ein Jahr her, dass Teile des türkischen Militärs gegen das Regime von Staatspräsident Erdogan putschte. In der Folge des misslungenen Unternehmens rief die türkische Regierung den Ausnahmezustand aus und entließ und verhaftete Hunderttausende Staatsbeamte. Der Vorwurf: terroristische Propaganda und Unterstützung des Putsches. Betroffen sind neben Richtern, Lehrern, Polizisten auch viele Akademiker des Landes, die sich für eine demokratische Türkei einsetzen. Thomas Prinzler hat einen Wissenschaftler, der jetzt an der Potsdamer Universität arbeitet, getroffen.