An Christi Himmelfahrt können Sie mit uns einer weltweiten Reiselust frönen: Ob in heimischen Gefilden in die Grafschaft Bentheim, ob fern nach Japan auf dem Pilgerweg und UNESCO-Weltkulturerbe Kumano Kodo - oder doch lieber in das Land, das sich die "Brücke der Welt" nennt? Wir laden Sie zum Mitreisen und Träumen ein.