Wir müssen reden - übers Reden

In der Kommunalpolitik können Konflikte sehr schnell sehr persönlich werden. Ein Beispiel ist die Stadt Königs Wusterhausen, südöstlich von Berlin. Dort wird am 4. Juli ein neuer Bürgermeister gewählt – und die Lager liefern sich in den sozialen Netzwerken einen heftigen Schlagabtausch. Von Oliver Soos