Di 14.09.2021 | 07:45

- Kampf ums Rote Rathaus: Kai Wegner (CDU)

In der Berliner CDU ist Kai Wegner so beliebt wie kaum ein Parteichef vor ihm. Mit diesem Rückenwind will er die Union zurück an die Macht führen. Allerdings hat der Mann aus Spandau ein Handicap: Für viele Berlinerinnen und Berliner ist er ein Unbekannter. Von Thorsten Gabriel