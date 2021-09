IMAGO / Jürgen Ritter Bild: IMAGO / Jürgen Ritter

Fr 24.09.2021 | 09:45

- Kein einfaches politisches Pflaster: Marzahn-Hellersdorf

Am Sonntag geht es in Berlins Wahllokalen nicht nur um eine neue Bundes- und eine neue Landesregierung. Auch in den zwölf Bezirken wird die Regierung wechseln - oder vielleicht auch nicht. An der Spitze von Marzahn-Hellersdorf wird sich auf jeden Fall etwas ändern. Von Sylvia Tiegs