Do 23.09.2021 | 09:25

- Endlich eine Frau für Spandau?

In Berlin haben die Wahlberechtigten am Sonntag die Chance, auch in ihren Bezirken neue Chefs und Chefinnen zu wählen – und in jedem Bezirk spielen andere Fragen eine Rolle. Worum geht es in Spandau? Von Sylvia Tiegs