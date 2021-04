Wir bei Inforadio finden: Es wird viel zu viel weggeworfen, woraus man noch Schönes machen kann. Deswegen dreht sich ab Montag bei uns im Programm alles ums Upcycling. Wir selbst haben alte Inforadio-Werbebanner vor der Tonne gerettet und daraus Laptoptaschen nähen lassen - diese verschenken wir nun an Sie!

Dafür wünschen wir uns etwas von Ihnen: Zeigen Sie uns Ihr schönstes Upcycling-Projekt! Vielleicht haben Sie schon mal alte Holzpaletten zu Sitzmöbeln umgebaut? Im Laden um die Ecke eine tolle Reisetasche aus altem Sofastoff erstanden? Oder einfach den Eierkarton als Mini-Beet für Kressesamen genutzt? Schicken Sie uns ein Foto von Ihrem liebsten Upcycling-Projekt: Über die Reporter-Funktion in der Inforadio-App oder per Email an info@inforadio.de - und sichern Sie sich eine unserer Unikat-Laptoptaschen! Wir freuen uns auf Ihre Bilder.