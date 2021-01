Das Jahr 2020 wird vermutlich niemand so schnell vergessen. Corona sowie seine gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen haben ihre Spuren hinterlassen. In Berichten, Reportagen und Interviews blicken wir zurück auf das Jahr und die Pandemie – aber auch auf alles andere, was in Berlin, in Brandenburg und in der Welt in den vergangenen zwölf Monaten passiert ist.