So war 2021: Der Jahresrückblick

Großbritannien verlässt die EU, im Westen Deutschlands ereignet sich eine Flutkatastrophe, die Taliban übernehmen die Macht in Afghanistan, die Ära Angela Merkel endet - all das passierte 2021. Und unser steter Begleiter war: Das Corona-Virus. Am letzten Tag des Jahres schaut Inforadio zurück - politisch, kulturell, wirtschaftlich und auch sportlich.