Das Jahr 2021 war spannend in Brandenburg, aber auch häufig angespannt. Zwar wird das Land von einem politisch breiten Bündnis aus SPD, CDU und Grünen regiert. Trotzdem gab es hitzige Debatten - um Demonstrationen, Coronamaßnahmen, Geflüchtete an der Grenze zu Polen und den Strukturwandel in der Lausitz. Von Oliver Soos