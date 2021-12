In Bewegung - Heiligabend im Inforadio

Maria und Josef machen sich auf den Weg von Nazareth nach Bethlehem, um sich zählen zu lassen. So erzählt es die Weihnachtsgeschichte. Migration und Wanderungen gab es zu allen Zeiten. Und auch heute ist vieles in Bewegung: Globalisierung, Klimawandel, internationale Konflikte - in der Soziologie wird von einem Zeitalter der Migration und Mobilität gesprochen.