Heimatverlust: In Ahrweiler und in der Lausitz

Im Ahrtal verloren in diesem Jahr durch die Überschwemmungen tausende Menschen ihr Zuhause. Dass das eigene Haus nicht mehr steht, das kennen auch die Menschen in der Lausitz, deren Dörfer für den Braunkohletagebau abgebaggert wurden, so wie in Horno.