"Es ist immer eine Herausforderung, Geschichte an Jüngere zu vermitteln"

Am Freitag jährt sich der Bau der Berliner Mauer zum 60. Mal. In 28 Jahren verloren Hunderte Menschen ihr Leben an der innerdeutschen Grenze. Wenn junge Menschen heute nicht genug darüber lernen, sei das "fatal", sagt der Berliner Beauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Tom Sello.