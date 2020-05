- Wandern mit Kind - das geht!

Reisen in der Region

Der Sommer kommt, der Urlaub auch. Die meisten Berliner und Brandenburger werden in diesem Jahr wohl irgendwo in Deutschland Ferien machen. In unserer kleinen Reihe mit Tipps für den "Doch-Noch-Corona-Urlaub" gehen wir aufs Wasser, wandern und Schlösser ansehen.