picture alliance/Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Bild: picture alliance/Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Fr 15.05.2020 | 09:25 | Reisen in der Region

- Die Region mit dem Rad entdecken

In den Urlaub fahren heißt nicht immer weit wegfahren. Auch in der Region lassen sich spannende Ecken entdecken - am besten mit dem Fahrrad. Havel-Radweg, Mauerradweg, Berlin-Usedom, Oder-Neiße-Radweg: Die Liste der längeren Touren ist lang. Reporterin Anna Hanke hat sich auf die Suche nach den besten Touren begeben.