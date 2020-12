Heiligabend – ein Tag, der sich in mehrfachem Sinne um Kinder dreht. Schließlich wird an die Geburt dieses außergewöhnlichen Kindes Jesus erinnert: das göttliche Kind in der Krippe als Sinnbild für Weihnachten. Und für viele Kinder ist Weihnachten ein Fest, an dem sie in besonderem Maße beschenkt werden.



Verehrt und vergessen, sehnlich erwartet und sträflich vernachlässigt



Um Kinder geht es am Heiligabend im Inforadio. Um das Kind Jesus in Bibel und Koran, um Pflegekinder und Kinderwunschbehandlungen, um Alleinerziehende Mütter und um Kinderwünsche in Corona-Zeiten. Im Alltag werden Kinder oft geliebt und vergessen zugleich, sehnlich erwartet oder sträflich vernachlässigt. Sie sind Hoffnungsträger und Projektionsfläche, Opfer und kleine Despoten.