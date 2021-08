- Die Spaltung beginnt – Die Jahre 1949 bis 1952

Die Luftbrücke ist ein Signal: Wir sind bei Euch. Berlin ist schon längst eine Stadt der zwei Systeme, der zwei Währungen, der zwei Realitäten, zwischen denen sich die Menschen - noch - frei bewegen können. Von Harald Asel und Jens Lehmann

Für viele Berlinerinnen und Berliner wird "Flugzeuge gucken" zum wichtigsten Hobby. Die Luftbrücke versorgt den abgeschnittenen Westteil der Stadt mit Überlebenswichtigem. Berliner Ingenieure bohren sogar (vergeblich) nach Braunkohle – in der Hoffnung auf Autarkie. Nach dem Ende der Blockade stellen die Sektorengrenzen vorerst kein Hindernis mehr dar.

Es gibt aber unsichtbare Grenzen: So spaltet die Währungsreform die Stadt monetär. Und durch die Gründung von Bundesrepublik und DDR rückt die Einheit in immer weitere Ferne.