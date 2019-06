imago/United Archives Bild: imago/United Archives

- Briest, Stechlin, Frau Jenny Treibel – modern oder reif für die Mottenkiste?

Warum ist "Effi Briest" der berühmteste und populärste Roman von Fontane? Was macht ihn auch heute noch modern? Wieso ist Theodor Fontane ein Frauenversteher? Wie konnte der Vielschreiber und Viel-Korrigierer, der Journalist, Reiseschriftsteller, Dichter, Romancier und Kriegsberichterstatter so viele verschiedene Bälle gleichzeitig in der Luft halten und was hat das mit seinem Schreiben gemacht? Diese Fragen bespricht Nadine Kreuzahler mit dem Literaturwissenschaftler und Vorsitzendem der Theodor-Fontane-Gesellschaft, Roland Berbig.