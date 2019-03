Der Inhalt: Ein biersüchtiger Altenpfleger und ein uralter Sudetendeutscher reisen per Eisenbahn durch Ostmitteleuropa. Jan Kraus kommt aus Vimperk, dem früheren Winterberg im Böhmerwald, und begleitet in Berlin Schwerkranke in den letzten Tagen ihres Lebens. Seine Erzählungen wecken die Sehnsucht seines aus Liberec (ehemals Reichenberg) stammenden Patienten Wenzel Winterberg, sich auf die Suche nach einer verlorenen Liebe zu begeben.