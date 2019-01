Am 1. Januar 2019 tritt das Verpackungsgesetz in Kraft, außerdem das neue Kita-Gesetz von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Es soll für die Kindergärten mehr Qualität in der Betreuung, längere Öffnungszeiten, neue Räume und Zusatzangebote in der Vorschulbildung erreichen. Inforadio-Reporter Marcus Latton hat sich mit den neuen Gesetzen beschäftigt.