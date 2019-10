Der Kampf gegen Clan-Kriminalität

Seit Monaten gibt es in Berlin immer wieder Razzien: gegen kriminelle Großfamilien. Die Polizei durchsucht Shisha-Bars, Luxuswagen und Wettbüros nach Waffen, Drogen und Schwarzgeld. Im Kampf gegen diese Kriminalität will sich die Polizei sich jetzt noch besser vernetzen, in ganz Deutschland und auch mit Europol. Am Vormittag findet dazu eine Konferenz in Berlin statt. Was genau fällt eigentlich alles unter Clan-Kriminalität? Das bringt jetzt Inforadio-Redakteurin Franziska Hoppen auf den Punkt.