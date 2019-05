Die letzten, freilebenden Berggorillas sind nur noch in den Regenwäldern in Zentral- und Ost-Afrika zu finden. Streng geschützt leben sie in Nationalparks im Kongo, in Ruanda und Uganda. Abenteuerlustige aus aller Welt zahlen viele hundert Dollar Eintritt, um einmal im Leben die Tiere in freier Wildbahn zu sehen. Inforadio-Reporterin Sabine Dahl hat sich auf den weiten Weg gemacht.