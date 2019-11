rbb/Soos Bild: rbb/Soos

Fr 08.11.2019 | 07:05

- Mauerfall: Der "Wossi"-Vater

Jens Unrath ist ein Brandenburger, der in den Westteil Berlins gezogen ist, nach Alt-Tegel. Seine Familie nennt er selbst "Wossi-Familie". Zu DDR-Zeiten hat er häufig verpönte Musik gehört - was auf einen Schlag deutlich leichter war, als die Mauer fiel. Die Wende, so sagt er, kam für Jens Unrath also genau zum richtigen Zeitpunkt.