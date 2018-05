imago/Martin Müller Bild: imago/Martin Müller

Mo 21.05.2018 | 08:44 | Kultur

- Wie politisch kann Kunst sein?

Kann E-Musik politisch sein und wie soll das dann klingen? Der Komponist und Klangkünstler Georg Klein beantwortet diese Frage mit jeder seiner Arbeiten. Auch mit Design kann man politisch verantwortlich umgehen - das zeigt die Designerin Myriel Milicevic in ihrer Arbeit mit Design-Studenten an der FH-Potsdam. Für das Theater gehört es längst zum Selbstverständnis, politisch zu sein. Ein ganz besonderes politisches Theater in Berlin ist das Maxim Gorki - mit einem ungewöhnlichen Ensemble unter der Intendantin Shermin Langhoff. Und: Waren Comics schon immer gesellschaftskritisch, sind es die Graphic Novels noch viel ausdrücklicher.